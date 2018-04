VIDEO toont rellen tussen Beerschot-fans en politie: waterkanon en pepperspray ingezet Sander Bral

29 april 2018

17u54

Bron: Eigen berichtgeving 614 Het leek kalm te verlopen na de Antwerpse derby Beerschot-Wilrijk-Antwerp, maar o p het moment dat de Antwerpbussen gingen vertrekken, doken er honderden amokmakers van Beerschot op. Meer dan tien amokmakers werden opgepakt. Er vielen ook een aantal lichtgewonden, onder wie een agent, en een politievoertuig liep schade op.

Het kwam in het begin tot kleine confrontaties waarbij de politie pepperspray gebruikte en er vlogen veel bommetjes in het rond. Na een tijdje moest de politie toch het waterkanon inzetten.

Volgens de politie verzamelden de supporters zich aanvankelijk vreedzaam in de buurt van de politie. "Dan werden we geconfronteerd met een groep van 300 personen die zich plots massaal verplaatste over de VIIde-Olympiadelaan. Hun intenties waren onbekend, maar we wilden voorkomen dat ze de confrontatie zouden aangaan met de bezoekende supporters en hun bussen", verklaart politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

"Ze wilden niet spontaan op hun stappen terugkeren en er werd met stenen en andere projectielen in de richting van de politie gegooid, waardoor onze tolerantiegrens werd overschreden en we pepperspray en sproeiwagens moesten gebruiken."

De supporters van Antwerp waren ondertussen al lang vertrokken. Door de rellen met supporters is de spelersbus van Antwerp pas bijna drie uur na de match kunnen vertrekken. De spelers en de staff stonden te wachten tot de politie hun bus doorlieten.

Ook vanmorgen werden aan 't Kiel minstens 9 mensen opgepakt. "Het gaat vooral om Nederlanders die al vroeg naar Antwerpen zijn afgezakt. Na controle bleek dat ze enkele zaken op zak hadden die mogelijk gebruikt kunnen worden om amok te maken. Ze zijn bestuurlijk aangehouden."