VIDEO. Tim Verheyden, maker van ‘Schild en Vrienden’-reportage, bekogeld met ei door NSV-student HA Toon Royackers

29 november 2018

15u34

Bron: Eigen berichtgeving 5 Het Nationalistisch Studentenverbond (het NSV) heeft gisterennamiddag reportagemaker Tim Verheyden bekogeld met een ei op de Universiteit Hasselt. Verheyden, maker van de veelbesproken ‘Schild en Vrienden’-reportage, was daar voor een debat, over hoe onze sociale media de wereld doen daveren.

En net op die sociale media circuleert vandaag het filmpje over het incident van gisteren op de campus Diepenbeek. Het filmpje wordt druk gedeeld door het NSV van Hasselt zelf.



Daarin is te zien hoe de journalist eerst even wordt afgeleid, waarna een militant van de rechtse studentenbeweging hard een ei tegen zijn hoofd stukslaat. “Met de groetjes van het NSV”, roept de student nog, waarna hij snel wegrent.

Verheyden maakte eerder dit jaar een ‘Pano’-reportage over de nationalistische studentenbeweging ‘Schild en Vrienden’. Uit die reportage bleek begin september dat de groep in geheime chatgroepen verregaande vrouwonvriendelijke en racistische plaatjes met elkaar deelden.



Verschillende jonge N-VA-politici werden nog snel van de lijsten van de gemeenteraadsverkiezingen geschrapt, omdat ze lid bleken te zijn van ‘Schild en Vrienden’. Boegbeeld Dries Van Langenhoven werd zelfs geschorst aan de Universiteit van Gent.

Omwille van de ophefmakende reportage kreeg Verheyden even politiebescherming. De VRT heeft na het incident van gisteren een klacht tegen onbekenden ingediend.