VIDEO. 'Superdries' nog diep onder de indruk van eerbetoon tijdens Beerschot-Wilrijk - KV Mechelen

11 maart 2019

Dries Meirsman, een 17-jarige jongen uit Niel, en zijn familie beleefden zaterdagavond een emotioneel moment tijdens Beerschot-Wilrijk - KV Mechelen. De jonge Beerschot-Wilrijkfan zat thuis met zijn gezin te kijken naar de match op televisie. In minuut 17 werd hij gehuldigd door de supporters van beide ploegen. Ze zongen ‘You’ll Never Walk Alone’ en applaudisseerden voor de jonge kankerpatiënt.

Dries kreeg in 2014 te horen dat hij een hersentumor had. Na een operatie leek hij eerst beter, maar helaas herviel hij. De kanker is ondertussen uitgezaaid naar zijn ruggenmerg. Begin dit jaar raakte de jongen verlamd. Maar hij blijft vechten.

Dries hoopt dat Beerschot-Wilrijk zaterdag de terugmatch wint en zo promotie naar de Jupiler Pro League afdwingt.