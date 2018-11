VIDEO. Studenten verstoren debat met Macron aan Waalse universiteit: “U bent een leugenaar” Daimy Van den Eede HA

20 november 2018

13u05

Bron: Belga, VTM NIEUWS 3 Het debat tussen studenten van de Université catholique de Louvain (UCL) en de Franse president Emmanuel Macron en premier Charles Michel is vanochtend kort verstoord door een drietal actievoerders. De betogers hielden een spandoek in de lucht en gooiden papier in het rond. Ze konden snel door de veiligheidsdiensten worden weggebracht.

Macron en Michel waren al een tijdje in debat met studenten toen een aantal actievoerders plots de aula van de UCLouvain binnendrong. Ze hielden een spandoek in de lucht en strooiden papiertjes in het rond, terwijl een van hen de Franse president een “leugenaar” noemde.

“Jullie hebben bloed aan handen”

Macron maande de jongeman aan de zaal niet te vervuilen, want “iemand moet dat papier straks oprapen en dat zal u niet zijn”. Hij benadrukte dat hij gerust naar de kritiek van de betogers wilde luisteren, maar die hadden de zaal intussen verlaten onder begeleiding van de veiligheidsdiensten.



Macron en Michel werden eerder op de ochtend al onthaald door een tiental betogers vlak voor de ingang van de Aula Magna in Louvain-La-Neuve. Zij hadden de straat besmeurd met vals bloed, om aan te tonen dat Michel en Macron “bloed aan de handen hebben”, onder meer door de “neoliberale politiek” die de Belgische en Franse regeringen voeren.

Iemand moet dat papier straks oprapen en dat zal u niet zijn President Emmanuel Macron

“Stoppen met denken in cijfers”

De studenten betoogden in de eerste plaats tegen besparingen op sociale zekerheid, maar ook tegen het klimaat- en migratiebeleid in de beide landen.

“We weten dat deze actie sommige mensen zal choqueren, maar we willen aantonen dat beleid echte mensen treft en dat men moet stoppen met denken in cijfers”, zei studente Elisa Raman. “Als student is het onze verantwoordelijkheid om aan te tonen in welke wereld wij willen leven.”

Bezoek aan Molenbeek

Vanochtend bracht president Macron al een bezoek aan Molenbeek. Hij was er samen met zijn vrouw Brigitte te gast in het kunstencentrum La Vallée.

Dat de Macrons op de tweede dag van hun staatsbezoek Molenbeek met een bezoek vereerden, is op zijn minst opvallend te noemen. De Brusselse gemeente kwam immers fel in de schijnwerpers te staan omdat er verschillende terroristen uit Molenbeek betrokken waren bij de aanslagen die op 13 november 2015 in Parijs aan 130 mensen het leven kostten.

De Franse president werd tijdens het bezoek vergezeld door koning Filip en koningin Mathilde. Ook Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en de Molenbeekse burgemeester Françoise Schepmans (MR) tekenden present.

Bezoek van de ruimte voor coworking LaVallée in Molenbeek, in aanwezigheid van Hunne Majesteiten de Koning en de Koningin, de President van de Franse Republiek dhr. @EmmanuelMacron en zijn echtgenote mevr. Brigitte Macron. pic.twitter.com/TG4yTJpYjt Rudi Vervoort(@ rudivervoort) link