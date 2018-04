VIDEO: Stormloop op Meir want grootste Primark van België opent de deuren FT & BJS

30 april 2018

10u20

Bron: Eigen berichtgeving 2584 Het is zover: de dag waar alle Primark-liefhebbers al maanden naar uit kijken. Vooral jonge shoppers stonden al om 7.20 uur in de regen te drummen voor de winkeldeuren op de Meir. Om 10 uur mochten ze binnen, onder luid gejoel van het personeel. Het is nu officieel: de allergrootste Primark van België is open.

3.000 shoppers kunnen er sinds vandaag tegelijk hun winkelmandjes vullen, kleren passen in 80 kleedkamers en betalen aan liefst 67 kassa's. In het historische gebouw uit 1909 zit ook overal gratis wifi. Met tal van ingewerkte ledschermen en verwijzingen naar diamanten in vloeren, lampen en spiegels, ziet de winkel er bovendien behoorlijk flashy uit.

In samenwerking met de stad werden uit 1.200 kandidaten ongeveer 550 personeelsleden aangeworven, goed voor 370 voltijdse banen. Op het drukste moment zullen zowat 290 personeelsleden tegelijkertijd werken. Bij de opening werd benadrukt dat de keten, die in het verleden kritiek kreeg over de arbeidsomstandigheden bij de productie, intekent op het 'Ethical Trading Initiative' voor betere arbeidspraktijken. Van de 'Schone Kleren Campagne' krijgt de keten een oranje label, wat wijst op "enig initiatief, waarbij wel wordt gewerkt aan een leefbaar loon, maar overtuigend is het niet".

Wie de nieuwe flagshipstore in alle rust wil verkennen, zal wel nog enkele dagen of weken geduld moeten oefenen, want ze verwachten bij Primark een echte stormloop - zoals deze ochtend dus.