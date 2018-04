VIDEO: Stormloop op Meir want grootste Primark van België opent de deuren FT & BJS

30 april 2018

10u20

30 april 2018

Het is zover: de dag waar alle Primark-liefhebbers al maanden naar uit kijken. Vooral jonge shoppers stonden al een hele ochtend lang te drummen voor de winkeldeuren van de Meir. Zopas, om 10 uur, mochten ze eindelijk binnen. Het is nu officieel: de allergrootste Primark van België is open. 3.000 shoppers kunnen er sinds vandaag tegelijk hun winkelmandjes vullen, kleren passen in 80 kleedkamers en betalen aan liefst 67 kassa's. In het historische gebouw uit 1909 zit ook overal gratis wifi. Met tal van ingewerkte ledschermen en verwijzingen naar diamanten in vloeren, lampen en spiegels, ziet de winkel er bovendien behoorlijk flashy uit. Wie de nieuwe flagshipstore in alle rust wil verkennen, zal wel nog enkele dagen of weken geduld moeten oefenen, want ze verwachten bij Primark een echte stormloop - zoals deze ochtend dus.

