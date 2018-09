VIDEO. Spookrijdende trucker in Antwerpse haven, andere vrachtwagen kan ramp op nippertje vermijden Koen Baten

25 september 2018

17u09 8 Eddy Van Holsbeke, een vrachtwagenchauffeur uit Zele die rijdt voor de firma Heirwegh maakte vorige week dinsdag een hallucinant filmpje met zijn dashcam. Op de Sint-Antoniusweg in de Antwerpse haven was hij met zijn vrachtwagen onderweg toen een vrachtwagenchauffeur uit een Oostblokland plots opdoemde in de verkeerde richting.

"Een andere vrachtwagen was me aan het inhalen toen hij plots bruusk moest uitwijken naar rechts omdat er een spookrijder af kwam", steekt Eddy van wal. "Kort daarvoor moest ook al een wagen plots uitwijken voor de bestuurder." In eerste instantie viel het niet op dat de man aan het spookrijden was, maar pas toen hij vlak voor de neus van Eddy opdook, merkte hij de gevaarlijke situatie op. "Als ik enkele kilometers per uur sneller had gereden, of enkele meters verder was, dan zou dit echt dramatisch zijn afgelopen", zegt Eddy, die zoiets nog nooit gezien heeft. "Ik ben al 18 jaar trucker, ik heb al heel wat gezien, maar een spookrijder is gelukkig de eerste keer in mijn carrière, en ik hoop eigenlijk ook de laatste keer."

De spookrijder zelf was zich volgens Eddy ook van geen kwaad bewust. "Iedereen deed teken naar hem, maar het leek alsof hij niets verkeerd deed en dat hij op het correcte rijvak reed," klinkt het. Hoe de vrachtwagenchauffeur daar terecht kon komen, is niet duidelijk. "Er is daar totaal geen aanleiding voor, de situatie is daar redelijk duidelijk, maar de rijstijl van sommige Oostblokkers is nogal bedenkelijk soms", zegt Eddy.

Eddy plaatste het filmpje in een privégroep om andere truckers te waarschuwen, maar intussen is het zijn eigen leven beginnen leiden. "Misschien niet slecht, want op deze manier kunnen we meerdere mensen waarschuwen, dit soort rijgedrag was echt gevaarlijk en gelukkig is hier alles goed afgelopen", besluit Eddy.