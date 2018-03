VIDEO. Speciale levering in Brugge: kanon uit WO I wordt tentoongesteld Mathias Mariën

20 maart 2018

15u38

Bron: Eigen berichtgeving 1 Hachelijke onderneming vanmorgen vroeg in Brugge: een torpedo en kanon uit de Eerste Wereldoorlog zijn met een uitzonderlijk transport naar het Provinciaal Hof gebracht. Ze worden daar geïnstalleerd voor de tentoonstelling 'De Slag om de Noordzee '14-'18', die op 21 april opent.

"De torpedo weegt tussen 700 en 800 kilogram. Er was veel mankracht nodig om het stuk op de goede plaats te krijgen", zegt Koen Bouvée, architect van de tentoonstelling. Pronkstuk is een kanon dat werd opgevist naast de Duitse onderzeeër UB29, die vorige zomer werd ontdekt door de Oostendse duiker Tomas Termote. Vanaf 21 april loopt in Brugge een unieke expo om WO I te herdenken.

Opvallende geschiedenis

De UB29 is een duikboot met een opvallende geschiedenis. Tijdens 17 patrouilleopdrachten bracht UB29 36 schepen tot zinken. Ook de ferry SS Sussex werd geraakt, en dat incident leidde tot de Sussex Pledge, de belofte om handels- en vrachtschepen te waarschuwen bij een aanval. Het kanon dat werd opgehaald naast het wrak, werd deze ochtend geïnstalleerd in het Provinciaal Hof.