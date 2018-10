VIDEO. Schietpartij op agenten in Spa gefilmd HA

18 oktober 2018

07u41

Bron: Sudinfo 0

Waalse media hebben een video vrijgegeven van de schietpartij in Spa, waarbij zaterdagnacht twee politieagenten gewond raakten. Ze werden neergeschoten op de E42 ter hoogte van Tiège. De verdachten waren op de vlucht voor de politie. Toen ze een verkeerscontrole naderden, maakten ze rechtsomkeer en stootten ze op agenten van de lokale politiezone Vesdre. Daarbij werden meerdere schoten gelost, zoals vanaf minuut 1:30 ook te horen is in de video. Eén agent raakte gewond in het been, de andere in de zij. Ze verkeren niet in levensgevaar. De verdachten vluchtten te voet weg en worden nog steeds gezocht.