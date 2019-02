VIDEO. Scherpe grap voor prins Laurent tijdens awardshow SDA

03 februari 2019

16u02

Bron: VTM Nieuws 0

Gisteren werden in Brussel de Magrittes uitgereikt, de (hoofzakelijk) Franstalige filmprijzen. Speciale gast was prins Laurent, die het favoriete mikpunt werd van presentator en comedian Alex Vizorek. Vooral een mop over Delphine Boël werd door het publiek goed gesmaakt.