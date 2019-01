VIDEO. Schattig! Puppy van 3 maanden ziet voor het eerst sneeuw GUS DVDE

22 januari 2019

12u47 0

Drie maanden is de kleine puppy Max. Voor het eerst zag hij de sneeuw vandaag in zijn woonplaats Woumen bij Diksmuide. “Wel raar dat mijn pootjes door die witte massa zakken”, zie je hem denken. Plezier beleeft hij er wel aan en die koude pootjes, daar maakt hij zich geen zorgen over.