Video’s en foto’s van trouwstoet in Ronse hebben resultaat: politie stelt vier pv's op, in totaal twintigtal zware overtredingen ADN

29 oktober 2018

13u01

Bron: Belga 0 In Ronse heeft de politie vier pv's opgesteld na hun oproep om beelden te delen van een trouwstoet die zaterdag in het centrum voor hinder zorgde. Dat meldt de lokale politie. De bestuurders van de vier voertuigen, waarvan de nummerplaat leesbaar was op de filmpjes, begingen een twintigtal zware overtredingen. De geïdentificeerde overtreders zullen zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden, de beelden zullen als bewijsmateriaal gebruikt worden.

De trouwstoet trok zaterdag rond 15 uur door het centrum van Ronse. Aan de stoet namen meerdere wagens deel. Die zouden op verschillende plaatsen halt hebben gehouden, luid toeterend door de straten hebben gereden en tal van andere verkeersinbreuken hebben gepleegd.

"Passagiers hingen uit de ramen, er werd continu geclaxonneerd, zigzaggen, overdreven snelheid, ... te veel inbreuken om op te noemen. (...) We roepen iedereen die zelf filmpjes gemaakt heeft van het incident op om deze met ons te delen via een privébericht op onze Facebookpagina", zo meldde de politie van Ronse zaterdagavond.



Op basis van de ingestuurde foto’s en filmpjes startte de politie een opsporingsonderzoek. Op de beelden bleken de nummerplaten van vier voertuigen goed herkenbaar, waarna er telkens proces-verbaal kon worden opgesteld. In totaal werd een twintigtal zware overtredingen vastgesteld. De betrokken bestuurders zullen voor de politierechtbank moeten verschijnen.

Bekijk ook: