VIDEO. Ruben spreekt voor het eerst na Tinder-ontvoering: “Ze wilden mijn vingers afknippen” Redactie

19 februari 2019

12u55

Bron: VTM Nieuws 0

Ruben Vanhees is vorige week drie dagen in handen geweest van Colombiaanse ontvoerders. Vanhees had er een tinderafspraakje, maar de vrouw bleek mee in het complot te zitten. Hij getuigt nu over de helse dagen en zijn ontsnapping.

