VIDEO. Rode Kruis geeft nu ook EHBO aan kinderen vanaf 4 jaar DVDA

18 februari 2019

22u05 0

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat kinderen vanaf vier jaar in staat zijn om levensbedreigende situaties te herkennen. Daarom geeft het Rode Kruis nu ook EHBO-lessen aan kleuters vanaf vier jaar. Met behulp van kijk- en voorleesboekjes leren de kinderen onder andere over brandwonden, vergiftiging of een bloedneus.