VIDEO. Roberto Martinez op plaats 5 bij de 100 Belgen van 2018: “ Het was een emotioneel jaar” Redactie

29 december 2018

Roberto Martínez (45) rolde in 2018 bij voetbalminnend België van het ene uiterste in het andere. Toen hij in mei AS Roma-ster Radja Nainggolan weerde uit de WK-selectie, volgde een publieke lynchpartij - er kwam zelfs een ‘manifestatie’ aan het gebouw van de voetbalbond. Anderhalve maand later werd Martínez dan weer bejubeld tijdens het volksfeest op de Grote Markt in Brussel. Jullie stemden hem op plaats 5 in de lijst van de 100 Belgen van 2018. Hij heeft zeker en vast een indruk achter gelaten het afgelopen jaar.

