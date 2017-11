VIDEO. Relschoppers Brussel vernielen bestelwagen rvl

18u47

Bron: VTM Nieuws 1103

Op een amateurvideo is te zien hoe relschoppers zaterdagavond een witte bestelwagen kantelden en verder vernielden. In het centrum van Brussel kwam het zaterdagavond tot grove ongeregeldheden na de kwalificatie van het Marokkaans voetbalelftal voor het WK van volgend jaar in Rusland. Een driehonderdtal relschoppers trok een spoor van vernieling in de hoofdstad.

Dieter Nijs