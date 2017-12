VIDEO. Relschoppers bekogelen politie in Luik, politie vraagt naar informatie over daders rvl

11u11 0 Federale politie Op 24 juni van dit jaar kwam het in Luik tot rellen. De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor relschoppers die zich afgelopen zomer tegen de politie keerden in uitgangsbuurt 'de carré' in Luik. Verschillende onruststokers bekogelden de politie met projectielen. Nadat eerder al een opsporingsbericht werd verspreid, is de politie nu op zoek naar de identiteit van negen andere relschoppers. Wie informatie heeft over de verdachten, wordt gevraagd de politie te contacteren.

De eerste persoon heeft een getaande huidskleur en droeg een blauwe broek en een grijze T-shirt met letters op de rug. Hij had ook een klein zakje rond zijn nek.

Federale politie De eerste van de negen verdachten.

De tweede persoon is van Afrikaanse origine en droeg een blauwe pull, een donkere broek en een blauwe pet met de letter 'A'.

Federale politie De tweede van negen verdachten.

De derde persoon die we zoeken heeft bruin haar en droeg een blauwe broek en een blauw/wit gelijnde pull. Hij heeft verschillende voorwerpen naar de politie gegooid.

Federale politie De derde van negen verdachten.

De vierde man ziet er dronken uit. Hij droeg een blauwe jeans , een donkere pull en een witte T-shirt met een tekening op de voorzijde. Hij droeg zijn pet omgekeerd en had een schoudertas bij.

Federale politie De vierde van negen verdachten.

De vijfde persoon die we zoeken heeft een smal gezicht en heeft halflang haar dat hij in een staartje draagt. Hij droeg een donkere donsjas. Hij heeft flessen naar de ordediensten gegooid.

Federale politie De vijfde van negen verdachten.

De zesde persoon is van Afrikaanse origine en droeg een witte T-shirt met een tekening op de voorzijde en een grijze broek. Op minstens drie verschillende plaatsen heeft hij met flessen gegooid.

Federale politie De zesde van negen verdachten.

De zevende man droeg een blauw hemd en had een baard van enkele dagen. Hij heeft kort haar dat opgeschoren is aan de zijkanten. Hij heeft een voorwerp in de richting van de politie gegooid. Hij was vergezeld van een persoon met een oranje jas.

Federale politie De zevende van negen verdachten.

De achtste heeft kastanjebruin haar en droeg een bril. Hij droeg een grijze T-shirt. Hij heeft verschillende keren geschopt naar de politieschilden.

Federale politie De achtste van negen verdachten.

De negende heeft een langwerpig gezicht en heeft bruin kortgeknipt haar. Hij droeg een lichtblauwe jeans een blauw hemd, een zwarte pull en een zwarte donsjas. Ook hij heeft voorwerpen naar de politie gegooid.

Federale politie De negende verdachte van de rellen in Luik.

Wie informatie heeft over deze verdachten wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via dit formulier of via het nummer 0800/30 30 0