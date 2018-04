VIDEO - Rellen na Beerschot-Antwerp: waterkanon ingezet, honderden amokmakers Beerschot duiken op Sander Bral

29 april 2018

17u54

Bron: Eigen berichtgeving 306 Het leek kalm te verlopen na de Antwerpse derby Beerschot-Wilrijk-Antwerp, maar o p het moment dat de Antwerpbussen gingen vertrekken, doken er honderden amokmakers van Beerschot op. Door de rellen met supporters is de spelersbus van Antwerp meer dan twee uur na het einde van de match nog altijd niet kunnen vertrekken.

Het kwam in het begin tot kleine confrontaties waarbij de politie pepperspray gebruikte en er vlogen veel bommetjes in het rond. Na een tijdje moest de politie toch het waterkanon inzetten. Al een stuk of tien amokmakers werden opgepakt en achter de perimeter gebracht.

"In eerste instantie verzamelden een aantal supporters zich ter hoogte van het politiedispositief waar het initieel rustig bleef. Dan werden we geconfronteerd met een groep van 300 personen die zich plots massaal verplaatsten over de VIIde-Olympiadelaan. Wat de intenties waren, is onbekend. We wilden vooral voorkomen dat ze de confrontatie wilden aangaan met de bezoekende supporters(bussen)."

"We hebben de terugdrijving opgestart aangezien de supporters niet spontaan op hun stappen wilden terugkeren. De groep gooide stenen en andere projectielen in de richting van de politie waardoor onze tolerantiegrens overschreven werd. En dus hebben we pepperspray en de sproeiwagens moeten gebruiken."

"Er zijn verschillende arrestaties verricht (meer dan 10) bij deze actie. Er zijn ook enkele (licht)gewonden gevallen. Ook bij de politie. Er is ook schade aan politievoertuigen maar die schade moet nog opgemeten worden."

De supporters van Antwerp zijn ondertussen al lang vertrokken. Door de rellen met supporters is de spelersbus van Antwerp meer dan twee uur na het einde van de match nog altijd niet kunnen vertrekken. De spelers en de staff wachten tot de politie hun bus doorlaten en staan intussen in de catacomben van het Kiel.

Ook vanmorgen werden aan 't Kiel minstens 9 mensen opgepakt. "Het gaat vooral om Nederlanders die al vroeg naar Antwerpen zijn afgezakt. Na controle bleek dat ze enkele zaken op zak hadden die mogelijk gebruikt kunnen worden om amok te maken. Ze zijn bestuurlijk aangehouden."