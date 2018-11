VIDEO. Ramkrakers in Kuurne maken tienduizenden euro’s buit... in drie minuten Lieven Samyn Klaas Danneel NDB

23 november 2018

12u49

Bron: Eigen berichtgeving, VTM Nieuws 8 Afgelopen nacht is in het West-Vlaamse Kuurne een ramkraak gepleegd op een telecom- en elektronicawinkel langs de Brugsesteenweg. De daders maakten tienduizenden euro’s buit, hoewel ze amper drie minuten in de winkel waren.

Iets voor 2 uur arriveerde een auto met vijf inzittenden op de parking vlakbij de Kortrijkse ring R8. Vier mannen stapten uit.

Op bewakingscamerabeelden van Elektrozaak Tiger Experience is te zien hoe de dieven vervolgens met een hamer de vitrine van de zaak inkloppen. Binnen nemen ze een hele reeks laptops, tablets en smartphones mee. De buit loopt in de tienduizenden euro’s, bovenop de schade aan de vitrine die zo’n 10.000 euro bedraagt. Uit de beelden blijkt ook hoe snel de daders te werk gaan. In amper drie minuten is de buit binnen.

Op verkenning

De politie was snel ter plaatse, maar de daders waren toen al gevlucht. Ze worden nog steeds gezocht. Politie en parket onderzoeken de zaak, het labo van de recherche zocht ter plaatse naar sporen.

De zaakvoerder heeft sterke vermoedens dat de daders vorige week nog op verkenning kwamen. Op bewakingsbeelden van vorige week is te zien hoe mannen de vitrine aandachtig bestuderen en de elektronica die ze gestolen hebben, bekijken.