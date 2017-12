VIDEO: Ramkraak in Ninove verloopt niet zonder slag of stoot, smartphones en tablets gestolen

Koen Baten

16u22

Bron: Eigen berichtgeving. VTM Nieuws

3

In de Vuurkruisensstraat in Ninove is deze morgen iets na zes uur een ramkraak gepleegd met een personenwagen. Een viertal personen ramde de deur open van de telefoonwinkel Phonecompany met een Fiat Punto en in twee minuten tijd haalden ze heel de zaak leeg.