VIDEO - "Ik heb geen ongeluk gehad": bestuurder beseft totaal niet welke ravage hij heeft aangericht

"Ik heb geen ongeluk gehad": bestuurder beseft totaal niet welke ravage hij heeft aangericht

06 februari 2018

16u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 Er is een filmpje opgedoken van een man die verdwaasd achter zijn stuur zit na een ongeval, en totaal niet beseft welke ravage hij net heeft aangericht. Volgens een getuige was de man dronken. De politie doet daar geen uitspraken over, “om de rechtsgang niet te beïnvloeden”.

Een Nederlandse bestuurder stopte zondagochtend op de E19 richting Breda, net nadat daar een ongeval gebeurde. “Het was geloof ik aan de laatste afrit voor je België uitrijdt”, vertelt de man die het filmpje maakte. “Die bestuurder was volgens mij stomdronken. Hij dacht dat hij zijn wagen geparkeerd had zonder schade.” Op de beelden zien we dat er inderdaad aanzienlijke schade is aan de bestelwagen, nadat die een verkeerspaal omver reed. De airbags van de wagen zijn uitgeklapt, maar de bestuurder kwam er blijkbaar zonder zware verwondingen van af. “Ik mankeer niets”, zegt hij tegen de man die filmt. “En aan de auto mankeert ook niets.” Dat laatste blijkt volgens de beelden alvast niet te kloppen.

Niet gewond

De politie bevestigt dat er een ongeval gebeurde. "Omstreeks 6.30 uur zondagochtend was er inderdaad een ongeval op de E19 Antwerpen-Breda ter hoogte van de afrit Meer. De bestuurder van een bestelwagen is er van de weg geraakt en in de kant terechtgekomen. Hij heeft een verkeerspaal geraakt en was niet gewond. Er waren geen andere voertuigen betrokken. De ziekenwagen is evenwel ter plaatse gekomen. Het voertuig werd getakeld." Over de precieze omstandigheden wil de politie geen uitspraken doen om de verdere rechtsgang niet te beïnvloeden.