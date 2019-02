VIDEO. Prins Laurent over Libisch geld: “Het is een schande” Jef Artois

19 februari 2019

14u22

Bron: Belga, VTM NIEUWS 0

Koning Filip, koningin Mathilde, koning Albert II, koningin Paola en prins Laurent hebben in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Laken de herdenkingsmis bijgewoond voor de overleden leden van de koninklijke familie. Prins Laurent verscheen alleen, de komst van prinses Claire werd vanmorgen pas geannuleerd. Ondervraagd door VTM NIEUWS over de zaak van de vijftig miljoen euro die Libië aan een vzw van prins Laurent moet betalen zei hij: “Het hangt van de regering af en iedereen moet zijn job doen. Het is een schande.”

De prins liet aan Belga weten dat zijn echtgenote niet ziek was, “maar thuis druk bezet”.

Na de mis namen de leden van de koninklijke familie even de tijd om de fans te groeten. Er waren ook heel wat schoolkinderen bij.

Brief aan premier

Vorige week zond het VRT-duidingsprogramma Pano een reportage uit over de gerechtelijke strubbelingen van prins Laurent met de Libische staat en de twee miljard euro aan bevroren Libische fondsen die België heeft vrijgegeven. Eerder schreef de prins een brief aan premier Charles Michel. Daarin doet hij zijn beklag over het feit dat de regering hem niet geholpen heeft om het geld van zijn vzw te recupereren. Dat geld heeft hij tegoed van Libië, nadat dat land het contract had opgezegd. De vzw zou bossen aanleggen om de oprukkende woestijn een halt toe te roepen.