VIDEO. Prachtig verlicht 's avonds: de plantentuin van Meise DVDA

30 december 2018

15u22

Bron: VTM NIEUWS 0

De Plantentuin van Meise wordt voor zes winteravonden volledig feeëriek ingekleed en prachtig verlicht. Bezoekers kunnen de tuin en serres al voor het vierde jaar op rij in een unieke sfeer bezoeken, want naast unieke installaties is er ook muziek en animatie voorzien. De lichtinstallaties zijn allemaal gemaakt door het personeel van de plantentuin en enkele vrijwilligers. Ze bestaan dan ook vaak uit heel gewone materialen.