VIDEO. Porsche gaat in vlammen op na ongeval in Brussel, omstaanders bevrijden zwaargewonde bestuurder

30 september 2018

13u00

Bron: Belga

Er zijn beelden opgedoken van de Porsche die in de nacht van vrijdag op zaterdag in vlammen is opgegaan aan de Naamsepoort in Brussel. Bij dat ongeval raakte de bestuurder van de luxewagen ernstig gewond.