Video: politie zoekt daders van gewapende overval op Carrefour HA

06 februari 2018

De politie is op zoek naar de daders van een gewapende overval op een Carrefour-winkel vorig jaar in Neder-Over-Heembeek.

De feiten vonden plaats op woensdag 26 april 2017 in de rue François Vekemans in de Brusselse gemeente. Omstreeks 19 uur stapten drie mannen in de richting van de winkel en bleven in buurt wachten. Op het ogenblik dat een van de klanten rond sluitingstijd de winkel verliet, glipten de drie daders binnen. Eén van hen bedreigde onmiddellijk de gerant met een wapen. Hij dwong de filiaalhouder naar de achterzijde van de winkel te gaan, waarbij de twee andere daders volgden. Ze eisten de inhoud van de kluis. De derde dader stal ondertussen het geld uit de kassa. Na de hold-up vluchtten de overvallers weg in de richting van de Chemin de Rossignol.

De politie is op zoek naar het drietal en heeft een opsporingsbericht verspreid.

De eerste dader is gewapend met een zwart handvuurwapen. Hij droeg een zwarte training , een blauwe sweater met kap en een zwarte jas. De man verborg zijn gezicht met een zwarte sjaal.

De tweede dader heeft donkerbruin haar met vooraan enkele haarlokken.

De man heeft een lange fijne neus. Hij droeg een grijze broek en een grijze regenjas met een motief en kap.

De derde dader droeg een zwarte donsjas met kap, een hemelsblauwe sjaal en een zwart/oranje sportbroek van het merk Nike. Ook hij heeft enkele haarlokken vooraan.

Heeft u meer informatie over deze zaak, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via dit antwoordformulier.