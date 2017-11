VIDEO: Politie zet waterkanon in nadat betoging uitmondt in rellen in Brussel sam

De betoging die in Brussel vandaag uitmondde in rellen, verliep aanvankelijk vreedzaam. In deze samengevatte video van een manifestant zie je hoe de situatie grimmig werd en de politie waterkanonnen inzette. De manifestanten voerden actie naar aanleiding van recente berichten over Afrikaanse vluchtelingen die in Libië worden verkocht als moderne slaven.

