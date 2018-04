VIDEO. Politie schiet gewapende man neer aan station van Aalst, hulpdiensten massaal ter plaatse Koen Baten rvl

18 april 2018

21u52

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1335 In het Oost-Vlaamse Aalst is vanavond aan het stationsplein een man neergeschoten door de politie. De man liep met een mes rond en had ook een vuurwapen bij zich, zo bevestigt de burgemeester van Aalst, Christoph D'Haese (N-VA). Toen de man gevraagd werd zich over te geven, gooide hij zijn mes naar de politie, waarop die het vuur opende. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Over zijn motief is voorlopig niets bekend.

De politie kreeg woensdagavond een melding van een man die rondliep met een mes in het station, zegt de burgemeester. "De politie is snel en efficiënt ter plaatse gekomen. De agenten hebben gevraagd aan de man om zich over te geven, maar hij heeft zijn mes naar de politie gegooid. De politie zag dat de man bijkomend gewapend was met een vuurwapen. De agenten hebben de man moeten neutraliseren." Volgens getuigen waren er drie schoten te horen. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar zou buiten levensgevaar zijn.

De lokale politie kan geen details geven over het incident en verwijst door naar de Dendermondse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen. De parketwoordvoerster kan alleen bevestigen dat er een schietincident heeft plaatsgevonden en dat de omstandigheden verder onderzocht worden. Over de motieven van de man is nog niets bekend.

De plaats van de feiten is afgezet en er volgt een sporenonderzoek. Volgens de gebruikelijke procedure worden nu twee onderzoeken gestart: één naar de acties van de neergeschoten man en één naar de politiemannen, om na te gaan of er sprake was van wettige zelfverdediging.

Burgemeester D'Haese stelt dat uit de eerste gegevens zou blijken dat het geweld van de politie gerechtvaardigd was. "Ik heb overleg gehad met de korpschef. Alles wijst er volgens de eerste ingewonnen informatie op dat het een zaak van wettige zelfverdediging van de agenten was. De man was gevaarlijk want dubbel gewapend", zegt de burgemeester.

De man was gevaarlijk want dubbel gewapend Christoph D'Haese, burgemeester van Aalst

De identiteit van de verdachte is nog niet bekend. De agenten raakten niet gewond bij de interventie en er is ook geen melding van andere slachtoffers. Wel ontstond er bij cafégangers in de stationsbuurt even paniek. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse.

Dit artikel wordt voortdurend bijgewerkt.