VIDEO: Politie opent onderzoek naar man die twee Joden bijna aanreed en vluchtte KVDS

04 februari 2018

07u41

Bron: VTM NIEUWS 29 De politie van Antwerpen heeft een onderzoek geopend naar een bijna-aanrijding. Om half tien gisterochtend reed een man met hoge snelheid bijna twee orthodoxe Joden aan bij een uitwijkmanoeuvre, waarna hij op de vlucht sloeg. Militairen die op straat patrouilleerden, zagen alles gebeuren en verwittigden de politie. Dat meldt VTM NIEUWS.

De man reed over het fietspad en het voetpad, waar een man met zijn zoon wandelde. Zij moesten opzij springen om niet aangereden te worden. Het voertuig werd meteen geseind en zo werd de bestuurder (30) snel gevat. “Hij viel op door zijn onverantwoorde rijgedrag”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie.

Hij bleek onder invloed van alcohol te zijn. “De man werd bestuurlijk aangehouden omwille van dronkenschap in het verkeer. Hij werd pas 's avonds, na ontnuchtering, verhoord”, aldus Bruyns. “Momenteel wijst het incident niet in de richting van een antisemitische daad. Maar uitsluitsel kan hierover pas in een lader stadium van het onderzoek gegeven worden.”

Alles werd gefilmd door de camera’s van de politie en die beelden zijn nu vrijgegeven.