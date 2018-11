VIDEO. Politie deelt hallucinant filmpje van bijna-crash met trein in Veurne Jelle Houwen

23 november 2018

14u15 0 Naar aanleiding van het dodelijke treinongeluk gisteren in Tielt heeft de politiezone Spoorkin een hallucinant filmpje gedeeld op haar Facebookpagina van een bijna-crash met een trein op haar grondgebied. Ze wil daarmee nogmaals de bevolking sensibiliseren om gesloten slagbomen altijd te respecteren.

De beelden dateren van Wapenstilstand 11 november. Ter hoogte van de overweg in Avekapelle (Veurne) rijdt een man er zonder stoppen dwars door de slagbomen. Die vliegen aan splinters en de man rijdt verder. Net op dat moment passeert de trein van lijn De Panne - Lichtervelde er in volle vaart. De trein haalt daar een pieksnelheid van 140 kilometer per uur. Nauwelijks een seconde nadat de auto de sporen over is raast de trein voorbij. Het heeft dus geen haar gescheeld of ook daar was een zwaar treinongeval gebeurd.

De machinist van de trein maakte meteen een noodstop en verwittigde de NMBS en de politie. Omdat de machinist zo in shock was van hetgeen zich net voor zijn neus had afgespeeld werd beslist om hem te vervangen.

De politie Spoorkin kon aan de hand van camerabeelden de identiteit van de bestuurder snel achterhalen. “Het blijkt om een man uit de buurt te gaan”’ zegt korpschef Devid Camerlynck. “De man is goed gekend met de plaats en het feit dat daar een spooroverweg is. Het is nog niet duidelijk of de man verward was, verblind of dat er een andere oorzaak is. Het proces-verbaal werd overgemaakt aan het politieparket.” Dat moet beslissen of ze de man voor de politierechter brengt.