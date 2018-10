VIDEO. Peeters haalt verhaal bij De Wever over 'nachtelijk incident' TT

Werd Kris Peeters met opzet door de politie uit zijn bed gebeld in Antwerpen? Die vraag komt aan bod in Jambers in de Politiek, waarin Paul Jambers de Antwerpse politieke kopstukken volgt. De Wever betwijfelt of Peeters echt in Antwerpen woont.

