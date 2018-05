VIDEO: Pastoor weigert eerste communie Jolien Lelièvre

11 mei 2018

14u52

Bron: VTM NIEUWS - Het Nieuwsblad 111 In Peizegem, een deelgemeente van Merchtem, heeft de zonepastoor en deken, Guido Moeys, geweigerd om de eerste communie van kinderen te laten doorgaan in de parochiekerk. Dat schrijft Het Nieuwsblad.

Twee jaar geleden besliste Moeys dat de eerste communie kon plaatsvinden tussen januari en eind mei, zodat ouders zelf konden kiezen wanneer hun kind de communie deed. Op die manier wilde hij “af van het grote kinderfeest, waarin de essentie van de eucharistieviering verloren gaat.” Naast die nieuwe regeling stelde Moeys ook voor om naar de hoofdkerk in Opwijk te gaan.

Maar niet alle ouders zijn daar even tevreden mee. Want doordat de kinderen hun communie in de hoofdkerk van Opwijk moeten doen, vindt die plaats tijdens een gewone zondagsviering.

Communie in dorpskerk

Omdat de ouders vinden dat kinderen hun communie moeten kunnen doen in hun eigen dorpskerk, huurden ze zelf een priester in via ‘Rent a Priest’. De ouders vonden zo een priester, maar werden al snel opnieuw met een probleem geconfronteerd. De zonepastoor, Moeys, weigerde om de dorpskerk ter beschikking te stellen voor ‘Rent a Priest’.

De ouders van de communicanten besloten dan maar om een parochiezaal te huren om de viering te laten doorgaan. “Het is jammer dat het zo moest gaan, maar het zorgde wel voor een positieve dynamiek”, zegt een van de ouders.

De ouders van de kinderen hopen dat er snel een oplossing komt voor de kinderen die de komende jaren hun communie willen doen.