VIDEO. Passagier geeft racistische commentaar op zwarte personen in bus, maar studente laat zich niet doen

Passagier geeft racistische commentaar op zwarte personen in bus, maar studente laat zich niet doen

10 juni 2019

12u51

Bron: Twitter 92 Félicia Mukendi, een Leuvense studente, heeft op Twitter videobeelden geplaatst van een man die haar duidelijk racistische verwensingen naar het hoofd slingert. De jonge vrouw liet de commentaar echter niet zomaar over zich heen komen en verdedigde zichzelf en de drie andere zwarte passagiers, waaronder twee kleine kindjes.

Félicia vertelt hoe ze op de bus stapte in Leuven om naar haar kot te gaan en achter een zwarte vrouw met twee kleine kinderen ging zitten. Naast haar zat een koppel tegenover elkaar. Volgens haar bleef de man in kwestie de kindjes en de andere zwarte vrouw aankijken, vooraleer hij commentaar begon te geven. “Ik keek hem een paar keer in de ogen om hem te waarschuwen maar dat was blijkbaar niet genoeg voor hem om toch te starten: “Schattig he” zegt hij over die kindjes, tegen die vrouw (natuurlijk heel ironisch) en ik voelde het al opkomen bij me...”, schrijft ze.

Daarna had de man het volgens Félicia over “al die vreemdelingen daar, allemaal moordenaars, criminelen... daar in Brussel”, om dan te zeggen dat “ze ze allemaal beter zouden opkuisen”.

“En hij bleef doorpraten hoe alle vreemdelingen criminelen en moordenaars zijn, een minuut lang, af en toe keek hij mij aan omdat hij zag dat het snel gedaan zou zijn met zijn spelletje daar. (...) Ik weet enkel dat ik 5 à 10 minuten op de bus zat en hij heel die rit niet is gestopt met het expres uitdagen en racistische dingen zeggen.” Uiteindelijk besloot Félicia de man toch rustig van antwoord te dienen, waarop de man haar zegt dat ze “haar muil moet houden”. “Nee, dat ga ik niet doen, ik zeg wat ik wil omdat u onbeleefd aan het doen bent, waar mensen dan nog bij zijn.”

“Ik post het online, niet om aandacht, maar uit woede, woede voor dit systeem waar racisme steeds ongestraft kan. Nochtans is dit op basis van de wet strafbaar”, zegt Félicia op Twitter. “Ik zal nooit haten of veralgemenen op basis van deze enkeling. Maar dit is hoe dan ook een stijgende trend en dit moet veranderen.” Ze hoopt bovendien dat haar video andere mensen kan aanzetten tussen te komen in zulke situaties. “Dit had even goed anders kunnen lopen ook! Stel ik was helemaal alleen met hem? Of die stapte af aan mijn halte? Speak up when u see it.”