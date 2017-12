VIDEO. Passagier filmt buschauffeur De Lijn die gsm't achter het stuur rvl

09u04

Bron: Eigen berichtgeving 0 rv De chauffeur van De Lijn werd gefilmd op het moment dat hij aan het gsm'en was achter het stuur. Een passagier van de Antwerpse buslijn 23 heeft woensdagochtend gefilmd hoe de chauffeur van een bus van De Lijn aan het gsm'en was achter het stuur. De passagier die de beelden maakte was opgestapt op het Damplein en reed richting Antwerpen-Centraal.

"De regels zijn duidelijk: de aandacht moet altijd op het verkeer gericht zijn", is de woordvoerder van De Lijn duidelijk in een reactie. "We zullen uitzoeken om welke chauffeur het gaat en vragen naar zijn versie van de feiten. Daarna kunnen we bekijken welke gevolgen we hieraan kunnen geven."