VIDEO. Pascale Naessens schreef best verkochte boek van 2018: "Ik wilde eigenlijk geen boek schrijven” DVDA

10 januari 2019

‘Nog eenvoudiger - met 4 gerechten’, het laatste boek van Pascale Naessens, kwam pas in september 2018 uit. En toch werd het kookboek het best verkochte boek van vorig jaar. Naessens legt uit dat ze eigenlijk niet eens een boek wilde schrijven in 2018. “Maar ik heb een project nodig en was in stilte aan iets begonnen”, legt ze uit. “En als er geen druk of deadline is, komt alles van binnenuit.” Naessens verklapt ook dat ze stiekem al bezig is met het vervolg van het kookboek.