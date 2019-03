VIDEO. Pas gerenoveerde Bed & Breakfast volledig vernield door storm Redactie

11 maart 2019

Een pas gerenoveerde woning met Bed & Breakfast werd afgelopen zondag volledig vernield door de storm. Er is schade voor tienduizenden euro’s. De woning is meer dan 120 jaar oud. De eigenaars waren op het moment van de storm gelukkig niet thuis. Normaal zou de B&B met Pasen opengaan, maar die opening is nu uitgesteld. De eigenaars hebben hun verzekeringsmakelaar al gecontacteerd om de schade te komen opmeten.