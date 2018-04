VIDEO: overvaller met mes verwondt politieagente in Brussel HA

27 april 2018

18u03

Bron: RTL 2 De Brusselse politie heeft deze namiddag een man met een mes opgepakt die kort daarvoor een apotheek had overvallen in Etterbeek, zo meldt RTL. Tijdens het overmeesteren van de dader liepen een agente en een voorbijganger lichte verwonden op.

Omstreeks 15 uur werd het Sint-Pietersplein in de Brusselse gemeente opgeschrikt door een gewapende overval, bevestigt Ine Van Wymersch van het parket van Brussel. De dader, een 45-jarige man, nam na de feiten de benen. Buurtbewoners konden agenten alarmeren die in de buurt aan het patrouilleren waren, waarop die de achtervolging inzetten. Volgens RTL, die zich baseert op de verklaring van een ooggetuige, lichtte een toevallige voorbijganger de overvaller een voetje. Hij zou daarbij lichtgewond geraakt zijn aan de knie. Toen agenten de veertiger wilden arresteren, bood die veel weerstand en verwondde die een politieagente aan de elleboog. De vrouw raakte lichtgewond en had verzorging nodig in het ziekenhuis, zegt Van Wymersch. Volgens de parketwoordvoerster raakte ook een voorbijganger lichtgewond. De overvaller blijkt geen onbekende te zijn voor het gerecht. De man is naar het politiebureau gebracht en wordt daar momenteel verhoord.

Een getuige bezorgde beelden van de arrestatie aan RTL.