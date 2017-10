VIDEO: Opnieuw onrust in Brederodestraat in Antwerpen, politie massaal aanwezig VTT ADN

De politie is opnieuw massaal aanwezig in de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid. Een groep mensen begon er luid slogans te scanderen. Vrijdag vond in dezelfde straat een zware vechtpartij plaats tussen aanhangers van de pro-Koerdische partij PKK en de Turkse inwoners uit de buurt.







Een groep van een veertigtal personen kwam vanavond in de Brederodestraat samen en begon nogal luidruchtig slogans te roepen. Er snelden onmiddellijk een aantal politieploegen ter plaatse. De groep werd ingesloten door de politie. De straat is intussen volledig afgesloten.

"De politie was zich gedurende het hele weekend al bewust van de spanning in de omgeving en kon dus snel ter plaatse ingrijpen", laat de politie van Antwerpen weten. "Op dit moment trachten de politiediensten de onruststokers tot kalmte aan te manen. In de omgeving kan je heel wat politie opmerken met helmen om zichzelf te beschermen. Momenteel is er geen verdere informatie en vragen we om de omgeving te vermijden. Bent u toch in de omgeving? Hou dan plaats voor de hulpdiensten en volg de instructies van de politie."







Vrijdag ook al rellen

Vrijdagavond waren er ook al rellen. Een bus met aanhangers van de communistische PKK en Öcalan was onderweg naar een aangevraagde manifestatie ergens anders in Antwerpen. De bus had er niet beter op gevonden dan een omweg te maken om hun tegenstanders op te jutten, ze kozen een omweg langs de Brederodestraat.

Toen de bus door de straat reed, vertraagde en de inzittenden slogans scandeerden, zagen de andere Turken in de buurt, aanhangers van Turks president Erdogan, dit als een provocatie. De bus werd staande gehouden en beide groepen, goed voor een 100-tal mannen, gingen met elkaar op de vuist. Uiteindelijk geraakten er vrijdagavond 8 mensen gewond, 47 mensen werden bestuurlijk aangehouden en 1 iemand werd gerechtelijk aangehouden vanwege verboden wapendracht.



