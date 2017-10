VIDEO: Opnieuw onrust in Brederodestraat in Antwerpen, politie bekogeld met vuurbommen VTT ADN

20u45 1692 Marc De Roeck De politie is opnieuw massaal aanwezig in de Brederodestraat op het Antwerpse Zuid. Een groep in het bezit van stokken en staven begon er luid slogans te scanderen. De situatie is er nog altijd gespannen, de politie wordt bekogeld met vuurbommen. Vrijdag vond in dezelfde straat een zware vechtpartij plaats tussen aanhangers van de pro-Koerdische partij PKK en de Turkse inwoners uit de buurt.

Een groep van een honderdtal personen kwam vanavond in de Brederodestraat samen en begon luidruchtig slogans te roepen ter hoogte van een café, zoals "Ya Allah, bismillah, Allah akbar" en "dood aan PKK". Ze namen een dreigende houding aan en waren in het bezit van stokken en staven. "Ze hadden duidelijk de intentie om amok te maken en spraken dreigende taal", stelt de politie. Er snelden onmiddellijk een aantal politieploegen ter plaatse. De groep werd ingesloten. De straat is volledig afgesloten.







Gegooid met tafels en stoelen

"De politie was zich gedurende het hele weekend al bewust van de spanning in de omgeving en kon dus snel ter plaatse ingrijpen", laat de politie van Antwerpen weten. De politie die aanwezig was in de omgeving in burger riep meteen versterking op. Omdat de politie in de rug aangevallen werd, kwam ze zichtbaar op straat om de situatie te beveiligen. Er is gegooid met tafels en stoelen. Daarbij raakte een inspecteur gewond. Hij werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er werden drie personen bestuurlijk aangehouden.

Politie roept op om omgeving te vermijden

De politie tracht de onruststokers tot kalmte aan te manen. "In de omgeving kan je heel wat politie opmerken met helmen om zich te beschermen", klinkt het. De politie roept op om de omgeving te vermijden voor de eigen veiligheid. "Bent u toch in de omgeving? Hou dan plaats voor de hulpdiensten en volg de instructies van de politie." Buurtbewoners krijgen de raad om binnen te blijven. Het openbaar vervoer wordt omgeleid via de Brusselstraat.







Spanning weer toegenomen

Rond 22u00 was de situatie opnieuw wat rustiger, maar inmiddels is de spanning weer toegenomen in de omgeving. De politie probeert op de herrieschoppers in te praten en dreigt ermee het waterkanon in te zetten. Inmiddels cirkelt er ook een politiehelikopter boven de buurt. "De rust werd opnieuw verstoord door een grote groep amokmakers", meldt de politie. "Ze haalden opnieuw uit met stokken en metalen staven." Er is ook sprake van vuurwapenvertoon, maar dat kan de politie nog niet bevestigen. Er zou een persoon met een machinepistool gemeld zijn in de buurt. Onder meer daarom is versterking opgeroepen van POSA, de speciale eenheden van de federale politie, zo bevestigt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. De politie kreeg ook te maken met vuurbommen. "Zolang de sfeer er gespannen blijft en er agressief gedrag vertoond wordt, blijft de politie ter plaatse en zullen we gepast optreden", klinkt het.

De rust werd opnieuw verstoord door een grote groep amokmakers. Ze haalden opnieuw uit met stokken en metalen staven Politie Antwerpen

Marc De Roeck

Vrijdag ook al rellen

Vrijdagavond waren er ook al rellen. Een bus met aanhangers van de communistische PKK en Öcalan was onderweg naar een aangevraagde manifestatie ergens anders in Antwerpen. De bus had er niet beter op gevonden dan een omweg te maken om hun tegenstanders op te jutten, ze kozen een omweg langs de Brederodestraat.

Toen de bus door de straat reed, vertraagde en de inzittenden slogans scandeerden, zagen de andere Turken in de buurt, aanhangers van Turks president Erdogan, dit als een provocatie. De bus werd staande gehouden en beide groepen, goed voor een 100-tal mannen, gingen met elkaar op de vuist. Uiteindelijk geraakten er vrijdagavond 8 mensen gewond, 47 mensen werden bestuurlijk aangehouden en 1 iemand werd gerechtelijk aangehouden vanwege verboden wapendracht.

Belçika Brederodestraat - Antwerpen'de Kürt i¿yerlerine fa¿istler tekbirlerle sald¿r¿ gerçekle¿tirdi. Çok say¿da polis bölgeye gitti pic.twitter.com/nNrLOAoraY hayritunc(@ hayriituncc) link

Bij de opstootjes in de Brederodestraat raakte 1 inspecteur gewond. Drie personen werden bestuurlijk aangehouden. https://t.co/IB9KcmxzzL Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

We roepen opnieuw op om de omgeving van de #Brederodestraat te vermijden. Maak er plaats voor hulpdiensten. https://t.co/7IuNe5iB7j Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Aan wie in de omgeving van de #Brederodestraat woont, raden we aan om binnen te blijven. De politie is ter plaatse en doet het nodige. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Ook voor het openbaar vervoer is er hinder door de opstootjes in de #Brederodestraat. De bussen rijden om via de Brusselstraat. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

De spanning is opnieuw toegenomen in de omgeving #Brederodestraat. Wie er niet moet zijn, blijft er weg voor de eigen veiligheid. Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Sfeer is weer omgeslagen. Politie dreigt met waterkanon. #brederodestraat #brederode #Antwerpen pic.twitter.com/lB8KOUVFsL Robbe van Lier(@ RobbevanLier) link

Amokmakers zorgen ervoor dat de rust niet bewaard bleef in de omgeving van de #Brederodestraat https://t.co/IB9KcmxzzL Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link

Hoor je @HELI_FEDPOLFED boven Antwerpen vliegen? Die helpt ons om de situatie a/d #Brederodestraat te normaliseren. Nog even volhouden dus Politie Antwerpen(@ LPAntwerpen) link