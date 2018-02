VIDEO. Oplegger vol Mini's vat vuur: minstens vier wagens gaan verloren Jeffrey Dujardin

09 februari 2018

14u56

Bron: Eigen berichtgeving 32 Op de N49 ter hoogte van Maldegem richting Antwerpen is iets na 13 uur een oplegger vol auto's van het type Mini in brand gevlogen. Bij de brand zijn vier Mini's volledig vernield.

Toch mocht er van geluk bij een ongeluk gesproken worden, zegt de brandweer: "We hadden geluk dat de wind juist zat, zo kon het vuur zich niet verder verspreiden richting de cabine. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De brand was snel geblust", aldus de brandweer ter plaatse.

Er was onmiddellijk heel veel rookontwikkeling en omwonenden en passerende chauffeurs werd gevraagd hun ramen gesloten te houden. De N49 richting Antwerpen werd volledig afgesloten ter hoogte van Maldegem en het verkeer werd omgeleid.