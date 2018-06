VIDEO. Onweer veroorzaakt wateroverlast in Vlaamse Ardennen, Luik loopt onder Ronny De Coster TTR JV

01 juni 2018

08u23

Bron: Eigen berichtgeving, belga 41 Een zwaar onweer dat rond middernacht over de Vlaamse Ardennen trok, heeft op tientallen plaatsen voor overlast gezorgd. Ook het stadscentrum van Luik werd gisteravond zwaar getroffen. De 'Quick' liep er helemaal onder water.

Felle regenbuien hebben gisteravond wateroverlast veroorzaakt, onder meer in het stadscentrum van Luik. De brandweer telde er zowat dertig tussenkomsten, hoofdzakelijk voor ondergelopen kelders. Pas tegen 6 uur vanochtend keerden de laatste ploegen terug naar de kazerne.

Vooral de gemeente Ans en de stad Luik bleven niet gespaard. De overvloedige regenval veroorzaakte overstromingen, bij zowel particulieren als op het openbaar domein. De zone tussen de Place Cathédrale en het Îlot Saint-Michel stond blank. "De kelders en het gelijkvloers van de Quick stonden volledig onder", aldus de brandweer. Daar zijn opmerkelijke beelden van.

Vanaf 8 uur wordt in het zuidoosten van de provincie Luik opnieuw intense regenval voorspeld.

Vlaamse Ardennen

In de Vlaamse Ardennen kwamen vooral in de regio Zwalm en Ronse straten onder water en modder te staan, die van de velden afstroomden. De brandweer werd overstelpt met oproepen.

Onder meer in het centrum van Zottegem liepen kelders onder water. In Velzeke kwam een dikken laag smurrie op de kasseien van de Paddestraat terecht. Ook in Beerlegem, Munkzwalm en Paulatem was er watersnood.

De brandweer is deze ochtend nog volop bezig met het opruimen van modder en het leegpompen van kelders.