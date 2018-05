VIDEO: Onweer en felle hagelbuien teisteren kuststreek, blikseminslagen en ondergelopen straten in Limburg MMB/RTZ

27 mei 2018

16u39

Bron: Eigen berichtgeving 842 De kuststreek krijgt te maken met hevige regen- en hagelbuien. In Bredene bijvoorbeeld wordt de brandweer momenteel overspoeld door oproepen van wateroverlast. Ook in Limburg is de brandweer opgeroepen voor ondergelopen straten en blikseminslagen

West-Vlaanderen

Tal van straten staan er blank door de hevige regenval. Op sommige plaatsen tot 30 centimeter hoog. "We houden alles nauwlettend in de gaten", zegt de burgemeester.

Het weerbericht vandaag meldde dat deze namiddag het weer warm en onstabiel zou zijn, met felle onweersbuien, lokaal met hagel en veel neerslag.

In de Eendenstraat in Bredene staan straten blank en lopen de huizen onder water.

Niet alleen Bredene wordt geteisterd. Ook straten in Oostende en Jabbeke kunnen de neerslag niet aan.

In Jabbeke loopt een basisschool onder water.

In Oostende houdt het nog niet op met regenen.

Het Vlaams Verkeerscentrum waarschuwt voor ernstige hinder tussen Brugge en Oostende en op de #A18 tussen Jabbeke en Middelkerke. Pas je snelheid aan aan de rijomstandigheden.

Jabbeke krijgt te maken met enorme hagelbuien. Zo bewijst onderstaand filmpje.

Limburg

In Limburg werd vooral het oosten van de provincie omstreeks 15 uur getroffen door een hevige onweersbui. Brandweerpost Genk moest uitrukken voor een blikseminslag langs de Nieuwstraat. Daar was een schoorsteen van het dak gebliksemd. In de buurt werden ook twee grote bomen geveld tijdens het noodweer. Zelfs op de oude mijnsite van Winterslag sloeg de bliksem in op de oude, gerenoveerde schachtbokken. Een veiligheidsnet plofte naar beneden, maar gelukkig raakte daar niemand gewond. In Lanaken en Maasmechelen stonden even enkele straten blank, nadat een hagelbui over de streek trok. Inmiddels is het onweer alweer gaan liggen in Limburg.