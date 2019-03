VIDEO. Ontmanteling gestart van afgebrande glijbanen in zwembad van Kortrijk Klaas Danneel Delphine Vandenabeele

01 maart 2019

17u09 0

Arbeiders in beschermende pakken zijn vandaag begonnen aan de ontmanteling van de afgebrande glijbanen van het zwembad van Kortrijk. Vijf glijbanen vatten daar begin deze week vuur. Met een kraan worden grote stukken polyester naar beneden gehaald en in een container gedumpt. De afbraakwerken zullen nog het hele weekend duren. Binnen in het gloednieuwe zwembad valt de schade mee, maar het is nog niet beslist wanneer het olympisch bad en het recreatiegedeelte open kunnen. Ook over de exacte oorzaak is er nog geen duidelijkheid.