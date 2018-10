VIDEO: Omstaanders bevrijden bestuurder en passagier uit gecrashte auto in Watersportbaan

Jürgen Eeckhout HA Jeffrey Dujardin

23 oktober 2018

12u38

Bron: Eigen berichtgeving

2

Een wagen is deze middag om 12.15 uur in de Gentse Watersportbaan beland. In de wagen zaten twee personen. Zij konden ongedeerd uit de wagen gehaald worden door omstaanders.