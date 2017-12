VIDEO: Omgewaaide containers belanden in het Albertkanaal in Schoten Toon Verheijen

Een toren met een vijftal containers is vanmorgen omgewaaid op een bedrijventerrein langs de Wasserijstraat in Schoten. Twee containers zijn daarbij in het Albertkanaal beland. Het scheepvaartverkeer is gestremd.

De containers worden momenteel gelokaliseerd en zullen vervolgens worden geborgen. "Tot zolang kunnen er geen schepen passeren. Gelukkig is er op een dag als vandaag weinig scheepvaartverkeer, waardoor de hinder beperkt blijft", zegt Liliane Stinissen van De Vlaamse Waterweg nv.

Verwacht wordt dat het scheepvaartverkeer over enkele uren zal hernemen. De containers die nog op de kade staan worden intussen op een veilige plaats gezet, om te vermijden dat er nog meer in het water belanden.