VIDEO. Oeps, moet u niet het goede voorbeeld geven en zo rechts mogelijk rijden, minister van Mobiliteit Ben Weyts? TT

22 oktober 2018

10u11 0 Een lezer stuurde ons gisteren bovenstaand filmpje in waarop te zien is hoe Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) nogal hardnekkig op de middelste rijstrook van de snelweg blijft rijden. Nochtans blijft de rechterrijstrook de hele tijd vrij. Moet een minister van Mobiliteit niet het goede voorbeeld geven, vraagt de lezer zich af?

Weyts, die in 2015 zelf nog een campagne lanceerde tegen het fenomeen ‘middenvakrijders’, reed afgelopen vrijdagnamiddag met zijn dienstwagen op de E19 van Antwerpen naar Brussel. Een attente lezer merkte samen met zijn passagier de nummerplaat op en verbaasde zich over het feit dat een minister op de middelste rijstrook bleef rijden. Pas na een volle minuut rijdt de BMW naar rechts om de afrit naar de snelwegparking te nemen. Volgens de filmers reed de auto toen al minstens twee minuten op de middelste rijstrook. De passagier filmde uiteindelijk hoe minister Ben Weyts zelf uit de wagen stapte.

Waarom de minister niet zoals het hoorde naar rechts ging, is niet duidelijk. We contacteerden hem gisterenavond, de minister beloofde later vandaag met een reactie te komen.

Bekijk ook:

In april 2016 kon een bestuurder met zijn dashcam filmen hoe de auto van minister Jan Jambon (N-VA) veel te snel reed op de E313. Op de beelden is te zien dat de chauffeur ter hoogte van Wommelgem snelheden haalt tot zeker 150 kilometer per uur.