VIDEO: Oeps, foutje! Water spuit metershoog de lucht in op drukke verkeersader Sander Bral hr

12u23

Bron: Eigen berichtgeving, belga 5 RV Vrijdagmiddag is omstreeks 11.15 uur op het kruispunt van de Bisschoppenhoflaan en de Lakborslei in Deurne een groot waterlek ontstaan. Bij graafwerken werd een belangrijke waterleiding geraakt. Het water spoot metershoog de lucht in.







"Het waterlek is een gevolg van graafwerken op de middenberm. Een kraan heeft vermoedelijk een hoofdleiding geraakt, wat tot een zeer groot lek leidde", zegt Jasmien O, woordvoerder van de Antwerpse brandweer. "De druk was zo hoog dat het enkele meters hoog spoot."



Ter plaatse stond de straat volledig blank, wat voor heel wat verkeershinder zorgde. De brandweer ging ter plekke om het water weg te pompen. Dat is intussen gebeurd.



Drinkwaterbedrijf Water-link is opgeroepen voor herstelwerkzaamheden. Daardoor moet de drukke verkeersader nog deels worden afgesloten. Dat kan tot verkeershinder leiden.



De Bisschoppenhoflaan werd in het recente verleden al meermaals getroffen door wateroverlast, veelal door lekken aan de kant van de huizen.

