VIDEO. Nu ook Temptation Island voor... slechtvalken Peter Lanssens

01 maart 2018

22u24

Bron: Eigen berichtgeving 0 Wie dat wil, volgt een koppel slechtvalken voortaan live. De stad Kortrijk liet een webcam plaatsen, met zicht op het nest van de vogels. Het nest is een bak met leem en keitjes in de toren van de Sint-Maartenskerk.

“Het is voor vogelliefhebbers een unieke kans om het nestgedrag vanop de eerste rij te volgen”, zegt schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (sp.a). En dat net nu de broedperiode is gestart. De stad maakte daarom ook een ludiek filmpje, met een knipoog naar het populaire tv-programma Temptation Island.

Slechtvalken baltsen, wat in vogeltermen flirten is. Het mannetje zoekt hierbij grote hoogtes op, gevolgd door een enorme duik met snelheden tot 300 kilometer per uur. Het is dan ook het snelste dier ter wereld. Het mannetje scoort indien het vrouwtje hem imiteert. Het gaat met veel geroep gepaard. De slechtvalken live volgen kan op YouTube of op www.kortrijk.be/slechtvalk.