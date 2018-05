VIDEO: Nog altijd zoekt politie daders van deze meer dan spectaculaire inbraak in Mediamarkt Rob Van herck

15 mei 2018

23u37

Bron: VTM Nieuws 45 De politie is nog altijd op zoek naar de inbrekers die vorig jaar twee nachten op rij hebben toegeslagen in de Mediamarkt in het Oost-Vlaamse Nazareth. Op erg spectaculaire wijze maakte de bende een grote hoeveelheid dure smartphones en computers buit. FAROEK LIVE toont de beelden van de inbraak en de verdachten.

In de nacht van zaterdag op zondag 18 juni breken de dieven voor het eerst binnen. Ze slijpen een gat in het dak. Omstreeks 2.45 uur komt een man via dat gat de winkel binnen. Hij laat aluminiumfolie naar beneden zakken om de sensoren niet te laten afgaan.

Even later glijdt hij zelf via een touw naar beneden en begint een zak te vullen met smartphones. In totaal blijft de man 45 minuten aanwezig in de winkel en maakt hij een gigantische buit. Hij blijft zo dicht mogelijk bij de grond zodat er zeker geen alarmen zouden afgaan. De volgende nacht keren de dieven terug en met dezelfde werkwijze maken ze nu ook tientallen tablets en computers buit. Samen goed voor een bedrag van meer dan 45.000 euro.

Uit het onderzoek van de politie blijkt intussen dat zeker twee mannen betrokken zouden zijn bij de inbraak. Het VTM-opsporingsprogramma FAROEK LIVE toont beelden van die twee, vermoedelijk wanneer ze de inbraak aan het voorbereiden zijn. Hun auto - met Bulgaarse nummerplaat - werd tijdens de feiten in de buurt geregistreerd.

Als u meer weet over de identiteit van deze mannen, over hun verblijfsplaats, of als u hen ergens bent tegengekomen, dan kan u gratis contact opnemen via het nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu.