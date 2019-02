VIDEO. Nieuwe minister van Landbouw en Natuur: “Ook mijn zoon gaat mee betogen” Redactie

06 februari 2019

20u03 4

Vlaams fractieleider voor CD&V Koen Van den Heuvel volgt Joke Schauvliege op als minister van Landbouw, Natuur en Omgeving. De nieuwe minister was vanavond te gast in VTM NIEUWS. Hij vertelde dat de klimaatmarsen volgens hem niet tot een complot behoren. “Het is gezond engagement in de maatschappij”, aldus Van den Heuvel. Zijn eigen zoon gaat zelf ook mee betogen met de spijbelacties van Youth For Climate.