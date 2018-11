VIDEO. Nieuwe ‘magische’ tafel voor kinderen met een beperking

20 november 2018

Een Nederlands bedrijf heeft een nieuw interactief spel ontwikkeld voor kinderen met een beperking: de Tovertafel Sprout. Dat is een beamer met sensoren die de bewegingen van de kinderen detecteert en daarop reageert. Ze kunnen bijvoorbeeld verfballonnen of ufo’s doen ontploffen. Het spel dient vooral om de sociale vaardigheden van kinderen met een fysieke of mentale beperking te verbeteren.